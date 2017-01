TTN-ATI, un tandem pour proposer la meilleure qualité aux entreprises tunisiennes

Fourniture et mise en place de plateformes techniques offrant une connexion hautement disponible et performante de son serveur principal et son serveur de secours et de son centre de backup au réseau Internet connectée à l’Internet, c’est la convention qu’ont signée, vendredi 6 janvier 2017, Tunisie Trade Net (TTN) et l’Agence tunisienne de l’Internet (ATI), en présence du ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie numérique, Mohamed Anouar Maarouf.

Et comme il se doit, ce sont les PDG des deux structures, en l’occurrence Mustapha Mezghani pour la TTN et Jawhar Ferjaoui pour l’ATI, qui ont procédé à la signature de l’accord, soul’œil attention du ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie numérique.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, Mustapha Mezghani a rappelé, entre autres, que TTN est une plateforme dédiée à la dématérialisation des procédures en Tunisie. Elle gère, depuis février 2000, le Guichet unique électronique du commerce extérieur et du transport offrant à plus de 2.500 acteurs publics et privés un traitement simplifié et dématérialisé des formalités d’importation et d’exportation dans un environnement garantissant sécurité et conservation des données.

Maintenant à propos de la convention entre TTN et l’ATI, M. Mezghani dira que celle-ci vise à consolider l’infrastructure d’exploitation de la TTN, en assurant sécurité, continuité et rapidité des services du Guichet unique électronique et de la plateforme de la facture électronique, mise en place par la société en 2016.

En clair, expliquera le PDG, «… c’est d’assurer l’indépendance de la TTN par rapport aux fournisseurs de services d’Internet et aussi par rapport à l’opérateur de télécommunication avec qui elle coopère, et ce conformément aux standards internationaux». De ce fait, TTN va désormais disposer de ses propres adresses IP et de deux nouvelles connexions Internet avec la technologie fibre optique de 50 Mbps (Megabits par seconde) chacune, via Tunisie Télécom et Ooredoo, en plus de l’accès Internet déjà existant avec Orange (30 Mbps).

Mustapha Mezghani est convaincu que ceci est à même de permettre d’assurer la haute disponibilité en cas de défaillance d’un support de communication, garantir la continuité du service TTN et assurer l’activité du guichet unique 24/7.

Pour sa part, Jawhar Ferjaoui, tout en se félicitant de cette convention, a voulu saluer le travail remarquable des équipes de TTN et d’ATI dans le processus de numérisation des procédures administratives en Tunisie.

Ferjaoui a également révélé que la convention stipule qu’en cas de panne qui dépasse une heure, l’ATI sera condamnée à payer une pénalité de l’ordre de 10% du montant total du contrat. Ceci montre qu’il existe des entreprises publiques où la notion de “qualité“ est élevée au rang de priorité absolue. C’est suffisamment rare pour être signalé.

D’ailleurs, Anouar Maarouf n’a pas manqué de souligner que TTN et ATI ces deux entreprises publiques sont des exemples de réussite dans le domaine de la migration vers le numérique. Il rappelle que la Tunisie projette de devenir un hub technologique régional au cours des prochaines années.

A propos de la dématérialisation des procédures, li ministre estime qu’il s’agit d’un enjeu réaliste et réalisable, qui offrira aux citoyens et aux opérateurs économiques des services rapides et transparents.

TTN en quelques chiffres: