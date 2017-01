Afek Tounes : Un 4ème candidat au poste de président du parti

Yassine Brahim n’est plus le leader incontesté d’Afek Tounes. L’ancien ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale va devoir défendre son fauteuil de président du parti contre un troisième challenger, lors du prochain congrès (24-26 mars 2017).

Le troisième challenger n’est autre que le directeur exécutif d’Afek Tounes, Mohamed Ali Mankai. Les autres sont l’actuel ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakhar, et l’ex-ministre des Technologies de l’information et de la communication, Noomane Fehri.