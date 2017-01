Ismaïl Ben Yedder et Anis Montacer renforcent leur groupe audiovisuel (Khomsa TV et une radio en projet) avec la création d’une nouvelle société (Innova production), gérée par ce dernier, et spécialisée dans la production de contenu culturel multimédia. Avec l’agriculture et le private eqtuity, l’audiovisuel est l’un des secteurs dans lesquels investit le groupe Ingenium fondé par Ismaïl Ben Yedder.