Abdeljelil Bouraoui fédère les consuls honoraires

Abdeljelil Bouraoui, expert-comptable et consul honoraire d’Estonie, a créé une Association des consuls honoraires en Tunisie (ACHT) destinée à garantir «la mise en œuvre optimale de cette fonction».

L’expert-comptable, très actif dans le domaine associatif (président honoraire de la Chambre de commerce tuniso-néerlandaise, vice-président de la Chambre de commerce tuniso-canadienne, membre du Comité directeur de l’IACE, etc.), y a regroupé les consuls honoraires aujourd’hui actifs en Tunisie: Slaheddine Ben Saïd, patron du bureau d’études SCET Tunisie (Monaco), vice-président de l’association, l’avocate Donia Hedda Ellouze (Chili), secrétaire générale, et Kamel Ben Yaghlane (trésorier), et trois autres chefs d’entreprise membres du conseil d’administration de l’association: Fathi Ben Mbarka (Lettonie), Ahmed Sahnoun (Niger) et Khaled Ben Jemaa (Hongrie).