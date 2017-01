L’UNFT et Zitouna Tamkeen signent une convention sur l’autonomisation de la femme

Une convention de partenariat visant à promouvoir l’autonomisation économique des femmes a été signée, vendredi, entre l’Union Nationale de la Femme Tunisienne et l’institution de Microfinance ZITOUNA TAMKEEN (ZTM).

En vertu de cette convention, ZITOUNA TAMKEEN s’engage à octroyer des micros-crédits sans garantie à des femmes, principalement, de jeunes entrepreneuses et diplômées sans emploi, a indiqué, la Présidente de l’UNFT, Radhia Jerbi.

Ce qui est avantageux avec cette convention, c’est que le montant du crédit est supérieur au plafond habituel, puisqu’il est estimé à 20 mille dinars, a-t-elle indiqué, précisant, que cela permettra d’ouvrir plus de perspectives aux diplômées du supérieur et de la formation professionnelle qui désirent lancer leurs propres projets.

Jerbi a, également, souligné que l’institution ZTM s’engagera à assouplir les conditions d’octroi des crédits et à assurer l’accompagnement pendant toutes les phases du projet.

De son côté, le Directeur Général de l’institution ZTM, Nabil Ghallab a indiqué, à cette occasion, que cette convention s’inscrit dans la volonté de permettre aux catégories démunies dont les jeunes et les femmes rurales de bénéficier de micros-financements.

En encourageant l’initiative privée, nous œuvrons à lutter contre le chômage et la pauvreté, a-t-il ajouté, faisant savoir que les domaines d’intervention de ZTM dans le cadre de cette convention vont au-delà du financement pour englober la formation et l’accompagnement des projets.

Première Institution de microfinance Islamique en Tunisie, Zitouna Tamkeen a pour mission de favoriser l’inclusion financière et économique des jeunes diplômés et des populations défavorisées et d’offrir des services financiers et non financiers pour promouvoir des projets de développement dans les régions marginalisées de la Tunisie.