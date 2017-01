Le petit pÃ¨lerinage vous coÃ»tera cette annÃ©e entre 1.900 et 2.400 dinars

Le premier vol du petit pèlerinage (omra) pour l’actuelle saison (2017-2018) est prévu pour samedi 7 janvier 2017. C’est le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV), Mohamed Ali Toumi, qui l’a annoncé, mercredi 4 janvier 2017, lors d’une conférence de presse.

Côté chiffres, Ali Toumi a avancé 60 et 70.000 pèlerins tunisiens qui devraient être au rendez-vous. Pour ce faire, il faudra débourser entre 1.900 et 2.400 dinars, selon la qualité des services et des prestations fournis.

Par ailleurs, la FTAV a installé des affiches, au niveau des entrées des agences de voyages autorisées à organiser le petit pèlerinage. Les pèlerins qui voyagent par l’intermédiaire de ces agences auront également des timbres collés sur leurs passeports, pour garantir leurs droits en cas d’abus.

C’est pour cette raison qu’il appelle les pèlerins à bien choisir leur agence de voyages, afin d’éviter tout ce qui peut entraver l’accomplissement des rituels du petit pèlerinage.

Pour leur part, les autorités saoudiennes ont publié un communiqué appelant les bénéficiaires d’un visa de visite pour effectuer le petit pèlerinage en Arabie Saoudite à respecter la durée fixée dans le visa et l’horaire du départ, précisant que chaque contrevenant est passible d’une peine de prison de 6 mois et d’une amende pouvant atteindre 30.000 dinars, avertit le président de la FTAV.

Ce n’est pas tout, “les autorités saoudiennes ont imposé des taxes d’une valeur estimés à 2.000 Riyals saoudiens (soit près de 1245,25 dinars), au cas où la même personne effectue plus d’une fois le petit pèlerinage, au cours de trois saisons consécutives et ce à partir de 2017”.

Le vice-président de l’organisation tunisienne de défense du consommateur (ODC), Akrem Barouni, a souligné l’importance pour les pèlerins de voyager par l’intermédiaire d’agences des voyages accréditées auprès de la FTAV pour garantir leurs droits, en cas d’abus.

Barouni a appelé les pèlerins de vérifier le contrat conclu avec les agences des voyages en ce qui concerne le lieu de résidence et autres, en vue de garantir le déroulement du petit pèlerinage dans les meilleures conditions.