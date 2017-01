Tunisie : Une nouvelle mesure contre les inondations à Boussalem

Les autorités régionales de Jendouba ont décidé d’interdire la construction à 127 mètres au-dessous du niveau de la mer dans la ville de Boussalem, une ville menacée par les inondations.

La décision a été prise à Jendouba en présence des ministres de l’Equipement et de l’Agriculture et du secrétaire d ‘Etat aux affaires foncières à la quelle ont assisté le gouverneur de la région et des cadres régionaux.

Pour ceux qui ont de logements situés sans des zones au-dessous de 124 mètres du niveau de la mer, ils bénéficieront des indemnités de la part des pouvoirs publics…

Le ministère de l’Agriculture avait déjà lancé une étude pour identifier les terrains situés à 124 mètres et à 127 mètres au-dessous du niveau de la mer.