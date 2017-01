Commerce : Près de 4.000 infractions économiques relevées à l’Ariana en 2016

28.030. C’est le nombre de visites effectuées par les brigades de contrôle économique dans le gouvernorat de l’Ariana au cours de l’année 2016. Celles-ci ont permis de constater 3.985 infractions économiques.

Les domaines les plus touchés par ces infractions sont les fruits et légumes (1.092) et les produits alimentaires (781), essentiellement des infractions pour augmentation et non affichage des prix.

Toujours au cours de l’année écoulée, les brigades de contrôle économique ont saisi entre autres 150.000 cahiers subventionnés, 27 tonnes de farine, de semoule et de pâtes alimentaires, 3 tonnes de viandes rouges et de volaille et 9.500 litres d’huile végétale subventionnée.