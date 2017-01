Orange CI absorbe Côte d’Ivoire Telecom

C’est désormais chose faite, depuis le 30 décembre 2016: Orange CI et Côte d’Ivoire Telecom ne font qu’une seule et même entité.

En effet, un communiqué rendu public par la filiale ivoirienne du groupe télécoms français Orange indique que le processus de fusion par absorption de l’opérateur historique Côte d’Ivoire Telecom est achevé. «Le bouclage de cette opération s’est matérialisé par le rapprochement juridique des deux entités». Autrement dit, «… il n’existe désormais plus qu’un seul dossier administratif et fiscal propre à la nouvelle société dénommée Orange Côte d’Ivoire», écrit le site agenceecofin.com.

A souligner qu’Orange Côte d’Ivoire et Côte d’Ivoire Telecom partageaient déjà la même équipe dirigeante et le même réseau commercial et de distribution.

«Avec la fusion, Orange Côte d’Ivoire et Côte d’Ivoire Telecom forment désormais un opérateur convergent qui peut proposer aux populations à la fois des services de téléphonie fixe, mobile, l’Internet et bientôt la télévision numérique».

