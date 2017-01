Bourse de Tunis : Le Tunindex débute, mecredi, dans le vert

Le marché boursier débute, mercredi, dans le vert, et le Tunindex affiche un gain de 0,29 % avec 5 530,45 points dans un volume transactionnel de 0,253 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners(MCP).

Dans le vert, SFBT grimpe de 2,71% à 20,44 dinars(D) suivie par AMS et HEXABYTE qui gagnent respectivement 2,07% et 1,46% à 1,97 D et 4,16 D.

Dans le rouge, SOTRAPIL chute de 2,46% à 8,70 D tout comme TELNET et EUROCYCLES qui dévissent respectivement de 2,23% et 1,35% à 3,50 D et 40 D.