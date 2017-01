Bourse de Tunis : Servicom, détails de l’augmentation de capital

L’Assemblée générale extraordinaire de la société SERVICOM, réunie le 14 décembre 2016, a décidé d’augmenter le capital social d’un montant de 2 667 000 dinars en numéraire en vue de le porter de 3 537 000 dinars à 6 204 000 dinars, et ce par l’émission de 2 667 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 dinar chacune et d’une prime d’émission de 6,500 dinars (soit un prix d’émission de 7,500 dinars) et de supprimer les droits préférentiels de souscription.

L’AGE a décidé que l’augmentation de capital sera réservée, tout ou en partie, au profit d’une liste de personnes physiques et morales et a délégué au Conseil d’administration le pouvoir d’arrêter les investisseurs parmi la liste proposée, à qui sera réservée l’augmentation.

Elle a également conféré au Conseil d’administration tous pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser cette augmentation de capital et d’en constater la réalisation.

L’Assemblée générale extraordinaire a également décidé que le montant de l’augmentation du capital social pourra être limité au montant des souscriptions si celles-ci atteignent les trois quarts (3/4) au moins de l’augmentation décidée, en application de l’article 298 du code des sociétés commerciales.

Les actions nouvelles seront émises au prix de 7,500 dinars chacune, soit 1 dinar de valeur nominale et 6,500 dinars de prime d’émission, à libérer intégralement à la souscription.