L’immobilier n’est pas la porte d’entrÃ©e du terrorisme libyen en Tunisie

Le secrétaire d’Etat chargé des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mabrouk Kourchid, a dénoncé les commentaires selon lesquels « l’accès des Libyens à la propriété immobilière en Tunisie permettra aux groupes terroristes d’installer leurs bases… ». Selon lui, le terrorisme s’infiltre et ne s’introduit pas via les biens immobiliers acquis légalement.

Dans cet ordre d’idées, il a souligné que son département a entamé, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, l’exécution d’une stratégie de lutte contre le phénomène du terrorisme qui menace le pays, dans le cadre de la « stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme » adoptée le 7 novembre, par le Conseil de sécurité nationale.

Il s’agit de faire, entre autres, l’audit des biens abandonnés et des fermes agricoles limitrophes des montagnes qui peuvent être exploités comme refuges par les groupes terroristes… Il recommande de valoriser ces fermes agricoles à travers l’investissement, la réalisation de projets à forte valeur ajoutée et leur location à des investisseurs agricoles.