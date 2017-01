Tunisie : AmÃ©liorer la compÃ©titivitÃ© et la productivitÃ© des entreprises du secteur du Cuir et Chaussure

L’amélioration de la compétitivité et de la productivité des entreprises, la recherche et le développement technologiques ainsi que la promotion et le développement du secteur, telles sont les grandes lignes du contrat objectifs du Centre National du Cuir et de la Chaussure (CNCC) pour la période 2017/2020.

En vertu de ce contrat qui s’inscrit dans le cadre du plan quinquennal de développement du gouvernement (2016-2020), le CNCC compte développer les actions d’assistance technique pour la mise en place de systèmes de management de la qualité, de l’environnement et de l’innovation qui constituent un pilier pour l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise.

Le centre prévoit aussi le développement d’une panoplie d’analyses et essais proposés aux industriels du secteur, notamment les analyses d’innocuité et toxicologie qui permettront le contrôle du marché et la réduction de l’ampleur du marché parallèle.

Concrètement, le centre développera, 20 projets de recherche nationaux et huit projets internationaux, au cours de la période 2016/2020.

Selon le CNCC, ce plan d’action lui permettra d’augmenter son chiffre d’affaires global de 940 mille dinars, en 2016, à 1680 mille dinars en 2020 et devra mobiliser, sur les quatre années, des investissements de 2 580 500 D pour accomplir ces prévisions notamment pour l’acquisition des équipements de laboratoires.

Le centre envisage, également, en termes de ressources humaines, de remplacer les cadres partant à la retraite et de renforcer l’équipe des laboratoires.

A l’échelle international, le CNCC voudrait renforcer les relations Tuniso-Maghrébines, notamment avec l’Algérie et le Maroc, miser sur le marché libyen, assurer la prospection au niveau des pays africains et la promotion des échanges commerciaux notamment avec le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger.