Hand-Mondial 2017 (Tunisie) : Les 18 joueurs convoqués pour la dernière phase de préparation

Hafedh Zouabi, l’entraîneur de la sélection tunisienne de handball, a convoqué 18 joueurs pour la dernière phase de préparation pour le championnat du monde 2017 qui aura lieu en France, au terme de laquelle deux joueurs seront écartés pour établir la liste définitive des 16 joueurs retenus.

Cette préparation débutera par un stage à Hammamet, du 2 au 4 janvier, avant le déplacement du sept national pour la Croatie pour effectuer un autre stage du 5 au 9 janvier ponctué par deux matchs amicaux (le 7 janvier face à la sélection croate et le 8 janvier devant la formation du Monténégro).

Au cours du mondial français, la Tunisie évoluera dans le groupe B (à Metz), avec l’Espagne, la Slovénie, la Macédoine, l’Islande et l’Angola, rappelle-t-on. Elle entrera en lice le 12 janvier à 17H45 face à la Macédoine.

Le sept tunisien avait entamé sa préparation pour le Mondial en livrant deux premiers matchs amicaux, les 12 et 14 décembre, à Sfax et Jammel. Lors du premier match, les coéquipiers de Megayez ont été battus 19-24, et fait match nul lors du second test (28-28).

Les 18 joueurs convoqués pour la dernière phase de préparation :

Gardiens: Marouan Maggaiez, Makram Missaoui.

Joueurs de champ: Marwen Soussi, Oussama Boughanmi, Khaled Haj Youssef, Wael Jallouz, Mosbah Sanai, Skandar Zaied, Mohamed Soussi, Sobhi Saied, Issam Tej, Marwen Chouiref, Jihed Jaballah, Amine Bennour, Oussema Hosni, Tarek Jallouz, Aymen Toumi et Anwer Ben Abdallah.

Programme :

Du 2 au 4 janvier : Stage à Hammamet

Du 5 au 9 janvier : Stage en Croatie avec 2 matchs amicaux

Le 7 janvier : Tunisie – Croatie

Le 8 janvier : Tunisie – Monténégro

Le 10 janvier : Rassemblement à Tunis

Le 11 janvier à 8H00 : Départ pour France

Le 12 janvier à 17H45 : Premier match Tunisie – Macédoine