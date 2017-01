« La Tunisie chante l’Afrique », une manifestation culturelle festive organisée, samedi, à l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis, par le ministère des Affaires culturelles et l’association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie (AESAT) pour exprimer la solidarité de la Tunisie avec les étudiants africains résidents à Tunis notamment après l’agression perpétrée le 24 décembre dernier contre trois étudiants congolais.

Cette manifestation tenue en présence du ministre de la culture Mohamed Zine el Abidine et des représentants des associations et des forums des étudiants et jeunes africains se veut une occasion pour démontrer les liens forts entre la Tunisie et les pays africains.

Le ministre a mis l’accent, dans une déclaration aux médias, sur l’importance de la solidarité entre les tunisiens et les africains et a dénoncé toute forme de racisme ou maltraitance contre les africains en Tunisie.

Le président de l’AESAT a appelé, à cette occasion, le gouvernement tunisien à veiller à l’amélioration des conditions des étudiants et stagiaires africains en Tunisie et à renforcer les liens d’amitié entre africains et tunisiens.