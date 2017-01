Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la dernière séance de l’année à 5 488.77 points

La bourse de Tunis clôture dans le vert en ce Vendredi 30 Décembre où le Tunindex affiche une hausse de 0.40% à 5 488.77 points dans un volume total de 19.485 MTND.

Le volume le plus fort a été porté sur le titre TUNISIE LEASING qui a drainé 10.869 MTND de ses capitaux à 18.36 TND.

Figurant parmi les valeurs haussières, EL WIFAK LEASING enregistre une performance 5.84% à 7.60 TND, suivie par SOTEMAIL qui gagne 3.57% à 2.32 TND. MPBS clôture à 3.35 TND, s’appréciant ainsi de 3.39%. Egalement dans le vert, SOPAT grimpe de 3.33% à 1.24 TND. POULINA GROUP HOLDING clôture à 6.88 TND s’appréciant ainsi de 2.99%.

Dans le rouge, SPDIT lâche 5.54% à 8.85 TND tout comme ALKIMIA et ELBEN qui enregistrent une chute respective de 4.50% et 4.47% à 46.30 TND et 3.63 TND. Egalement à la baisse, ASSAD et SERVICOM dévissent respectivement de 3.20% et 3.17% et clôturent à 6.04 TND et 9.78 TND.