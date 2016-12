Le dinar tunisien a perdu 14,1% face au Dollar

Le dinar tunisien s’est déprécié de 14,1% par rapport au billet vert, en s’échangeant à 0,4262 dollar américain, jusqu’au 29 décembre 2016, contre une régression de 7,6% en 2015, de 11,5% en 2014 et de 6,1% en 2013, selon un tableau sur l’évolution des taux de change nominaux dans certains pays, publié par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Evolution des cours des devises

Selon ce tableau, illustrant l’évolution des taux de change nominaux, jusqu’au 29 décembre 2016, la livre égyptienne a enregistré la plus grosse perte par rapport au dollar, en se dépréciant de 57,3% (-9,1% en 2015 et -2,8% en 2014), le dirham marocain, s’est déprécié 2,4% par rapport au dollar (-9, 1% en 2015 ; -9,2% en 2014) alors que le dinar algérien a régressé de 3% (-18% en 2015 et -10,7% en 2014).

Tableau à télécharger: BCT_Evolution_Dollar_Act_20161230_fr