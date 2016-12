Tourisme : Hausse des réservations en provenance du marché européen

Les réservations pour les fêtes de fin d’année, à Djerba et Zarzis, sont en hausse et devront atteindre les 6 mille, voire plus, annonce à l’agence TAP, la commissaire régionale au tourisme, Amel Hachani. Le marché européen représente 80% des réservations réparties, essentiellement, entre les marchés français, allemand, belge et russe.

Le tourisme local est en baisse, par rapport à l’année 2015 où il a atteint 50%. Ce recul est attribué au changement de la date des vacances d’hiver.

Durant la période de septembre à novembre, le nombre total des entrées et des nuitées a cru de 50%.

Le marché russe a drainé 220 mille touristes, depuis le début de l’année jusqu’à novembre 2016, contre 600, en 2015, toujours selon la commissaire régionale au tourisme.