Politique : La loi électorale pourrait être adoptée en janvier (Riadh Mouakhar)

Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakhar, estime probable l’adoption, en janvier 2017, de la loi organique relative aux élections et référendums. Une étape qui sera directement suivie par l’organisation des élections municipales, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration de presse après une séance de travail avec le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Mohamed Ennaceur, Mouakhar a expliqué que les quelques points de désaccords ne doivent pas entraver l’adoption de cette loi.

Il a affirmé la détermination du gouvernement à organiser les élections municipales en 2017, insistant sur la volonté de tous les représentants des groupes parlementaires de trouver un accord sur les points litigieux relatifs à ce projet de loi.

Le ministre a annoncé qu’une séance de travail aura lieu avant la plénière consacrée à ce projet de loi pour trancher les points de litige.

Pour rappel, les désaccords autour de la participation des militaires et des sécuritaires aux élections ont été parmi les principaux points qui ont bloqué l’adoption du projet de loi amendant et complétant la loi organique n°16 de 2014 relative aux élections et référendums.