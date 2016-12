Environnement : Création à Borj Chakir d’une unité de recyclage de déchets électriques

La première unité de démontage des déchets électriques et électroniques d’une capacité de transformation de 24 mille tonnes a ouvert ses portes, à Borj Chakir, depuis le mois de novembre 2016, a affirmé mercredi à Tunis la directrice du projet de gestion de déchets des équipements électriques et électroniques, Amel Kinoubi Abes.

La Tunisie a obtenu un don de 3,6 millions de dollars (7 millions de dinars) de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) pour la réalisation de ce projet, le premier du genre en Afrique, outre la contribution de l’Etat tunisien dans le financement du projet moyennant 2 millions de dinars, a-t-elle indiqué, lors d’une rencontre organisée par l’Agence de gestion des déchets (ANGED) à Tunis.

Elle a ajouté que le projet s’inscrit dans le cadre du renforcement du système de la gestion des déchets, instauré depuis 2009, notant que le nombre des entreprises privées autorisées à exercer cette activité a atteint 11 sociétés. Leur capacité de transformation est estimée à 3,5 mille tonnes annuellement.

Le projet concerne la gestion des déchets électriques et électroniques comptant parmi les déchets dangereux, d’autant que les équipements électroniques contiennent des métaux lourds et des produits chimiques ainsi que d’autres produits cancérogènes. Il porte sur la transformation et le recyclage des déchets à l’instar du plastique, le fer, le cuivre, l’aluminium et les cartes électroniques

L’ANGED supervise l’exploitation de ce projet qui contient une ligne pour le recyclage des réfrigérateurs, une deuxième pour le recyclage des machines à laver et une troisième pour le recyclage des ordinateurs, climatiseurs et les équipements électroménagers.