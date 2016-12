La devise de Jihad Travel est «vous faire plaisir est Mon plaisir»!

En cette période de fin d’année, nous avons pensé un peu à tout le monde et surtout à tous ceux qui risquent de perdre la tête après un séjour en CAPTAGONIE et qu’ils ont quitté subitextement après avoir subi des pépins d’Alep comme si rien n’était.

Le programme comprend l’organisation d’un circuit paradisiaque dans le DAECHLAND, une hargua aux fruits de mer, un séjour en QHS en “all explosive“, des cocktails à gogo, et vous serez tellement satisfait que vous répéterez sept fois “SAM suffit“!

Dans ce magnifique parc, vous pourrez aussi jouer au soldat et au voleur, vous défouler sur le grand huit doté de circonvolutions gouroutiques, prendre votre pied après avoir mis les ceintures explosives, essayer les voitures piégées et, enfin, kalachink-lover à votre guise et profiter des quatre-vingt vierges autohymenisables.

Moyennant un petit supplément, vous aurez droit à une ballade en camion et, le comble du nirvana, vous pouvez écraser qui vous voulez et on vous offrira un billet retour et même une nouvelle identité.

Terroristes de tous pays, unissez-vous et venez nous rendre visite, notre agence de chababs lance des promos et se propose, dans le forfait «country return», d’intégrer une opération de chirurgie plastique pour vous permettre de rentrer chez vous en douce, vous fournir le passeport et laver à grande eau votre âme sanguinaire . Et si nous jugeons que vous êtes irrécupérables, on vous offrira en bonus une belle ceinture explosive automatique made in SOMALIE!