ITALCAR inaugure une nouvelle agence Fiat-Iveco à Ezzahra

ITALCAR S.A, concessionnaire officiel des marques Fiat, Alfa Roméo, Jeep, Lancia et IVECO en Tunisie élargit son réseau avec l’ouverture d’une nouvelle agence Fiat-IVECO « Eurocar Service » située à Ezzahra, Tunis Sud.

La soirée d’inauguration s’est tenue le vendredi 23 Décembre 2016 en présence du Directeur Général Mr Kais Krima, du Directeur Après-vente, Logistique et Réseau Mr Mohamed Annabi ainsi que les directeurs de la société ITALCAR, du propriétaire de l’agence « Eurocar Service » Mr Karim Masmoudi et de leurs invités.

Cette ouverture marque la volonté de ITALCAR S.A de renforcer sa présence sur tout le territoire tunisien et son souci d’être au plus près de ses clients. Une approche de proximité qui permet au concessionnaire de répondre aux nombreuses attentes d’une clientèle sans cesse croissante tout en garantissant un service fiable, rapide et de qualité.

Ainsi, la nouvelle agence Fiat-IVECO assurera les mêmes prestations offertes par la Sté ITALCAR qui se traduisent par la commercialisation de toute la gamme de véhicules particuliers, utilitaires et industriels et garantira la même qualité et tarifs proposés dans toutes les agences agrées du réseau.

L’agence « Eurocar service » sera composée d’un showroom, d’un magasin de vente de pièces de rechanges d’origine, d’un atelier pour garantir un service d’entretien et de réparation assuré par un personnel qualifié ITALCAR ainsi que d’un service après vente qui allie rapidité, écoute et efficacité.

ITALCAR S.A a déjà commencé à servir sa clientèle à travers son réseau d’agences situées dans tout le territoire tunisien et s’apprête à inaugurer prochainement quatre autres agences dans la zone de Bhar Lazreg à Tunis, à Monastir, Mahdia et Mseken.

Ces prochaines expansions vont porter le nombre d’agences officielles ITALCAR à 14, sans compter les trois sites de la Sté aux berges du Lac, Cité el Khadra ainsi le nouveau siège social de Mégrine.