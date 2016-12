Le marché débute en ce Jeudi 29 Décembre dans le rouge, où le Tunindex chute de 0.04% avec 5 5454.14 points dans un volume transactionnel de 3.226 MTND.

Dans le vert, MAGASIN GENERAL grimpe de 2.63% à 1.95 TND suivie par HEXABYTE et CELLCOM qui gagnent respectivement 2.58% et 2.11% à 4.37 TND et 6.75 TND.

A la baisse, ASSURANCES SALIM chute de 2.98% à 41.23 TND tout comme la BTE et le titre ASSAD qui dévissent respectivement de 2.96% et 2.88% à 15.05 TND et 6.06 TND