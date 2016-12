Kourchid : Lâ€™Etat doit contrÃ´ler ses biens et son stock foncier

Le secrétaire d’Etat chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières Mabrouk Korchid a affirmé que les dépassements et les atteintes contre les biens publics est, essentiellement, du au manquement au devoir de contrôle assumé par la structure de contrôle et les institutions de l’Etat qui doit contrôler ses biens et son stock foncier.

Au cours d’une visite de travail effectuée, mercredi, au gouvernorat de la Manouba, Korchid a souligné que dans le cadre d’une approche sociale et humaniste concernant la situation des agglomérations construites sur des biens fonciers appartenant au domaine de l’Etat, son département suggérera l’octroie des terres domaniales aux municipalités au dinar symbolique. Les municipalités s’engagent à élaborer les plans d’aménagement urbain, a-t-il encore fait savoir.

Il a par ailleurs annoncé la récupération de 14 mille hectares de terres domaniales confisquées sur un total de 67 mille hectares, dont 3 mille hectares récupérés en 3 mois seulement.

Korchid a précisé que le numéro vert mis en place par le secrétariat d’Etat des domaines de l’Etat et des affaires foncières a enregistré plus de 460 atteintes commises à l’encontre des biens appartenant à l’Etat.

Au niveau du gouvernorat de la Manouba , la commission régionale chargée du suivi des terres, est parvenue au cours des 6 dernières années à récupérer environ 31 biens fonciers couvrant une superficie globale estimée à 1909 hectares, a indiqué le directeur régional des biens de l’Etat et des affaires foncières Imed Chrada lors d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat de la Manouba sous la présidence de Korchid.

Le responsable a par ailleurs indiqué qu’un inventaire préliminaire des biens domaniaux a été effectué, dans le cadre d’une approche visant à répondre aux demandes des investisseurs privés qui veulent créer des projets créateurs d’emplois.