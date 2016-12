Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture mercredi dans le vert

La Bourse de Tunis clôture dans le vert en ce Mercredi 28 décembre où le Tunindex affiche une hausse de 0.17% à 5 456.20 points dans un volume total de 13.749 MTND.

Le volume le plus fort a été porté sur le titre ATTIJARI BANK qui a drainé 2.424 MTND de ses capitaux à 26.90 TND

Figurant parmi les valeurs haussières, la SOCIETE CIMENT DE BIZERTE enregistre une performance 5.95% à 3.38 TND, suivie par SIPHAT qui gagne 4.44% à 7.05 TND. SERVICOM clôture à 10.30 TND, s’appréciant ainsi de 3.20%.

Egalement dans le vert, la STB grimpe de 2.89% à 3.91 TND. CEREALIS clôture à 5.11 TND s’appréciant ainsi de 2.81%.

Dans le rouge, la BTE lâche 4.50% à 15.51 TND tout comme ELBEN et STIP qui enregistrent une chute respective de 4.26% et 4.21% à 3.82 TND et 2.05 TND.

Egalement à la baisse, HEXABYTE et SITS dévissent respectivement de 2.96% et 2.71% et clôturent à 4.26 TND et 2.15 TND.