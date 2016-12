Tunisie-Royaume-Uni : Qui est l’IHG qui va financer les nouveaux hôpitaux de Béja et de Gabès?

Le groupe britannique, International Hospitals Group (IHG) qui a fait état lors de Tunisia 2020 de sa disposition à financer deux hôpitaux multidisciplinaire à Béja et à Gabès, est une entreprise britannique spécialisée dans le domaine de la santé.

Fondée en 1978, elle a réalisé des projets allant du simple conseil jusqu’aux projets clé-en-main dans 52 pays à travers le monde. La compagnie offre un service intégré allant du design architectural à la formation, passant par la planification des soins de santé, la construction, l’équipement, la mise en service, le management et les dispositions pour la certification aux standards internationaux.

Cette capacité complète lui permet de fournir un hôpital complètement fonctionnel adapté aux besoins de la région et répondant aux standards internationaux dans des délais relativement courts.

IHG à une expérience considérable dans le monde arabe. Ses premiers projets majeurs ont été réalisés aux Émirats arabes unis et l’Arabie Saoudite, il y a plus de trente ans. Plus récemment, la compagnie a géré le financement des deux projets, après accord des termes contractuels, par des prêts offerts ou garantis par UK Export Finance (UKEF), l’agence de crédit à l’export du gouvernement britannique. Ces prêts bénéficieront de conditions favorables (durée de plus de 10 ans, des périodes de grâce de 2 à 3 ans et des taux d’intérêts annuels très favorables).

Un hôpital public à El Marj en Libye jusqu’au déclenchement de la révolution en 2011. En 2013, le gouvernement algérien avait choisi IHG pour l’étude et la réalisation d’un centre hospitalier universitaire de 500 lits dans la ville de Tlemcen.

ABS