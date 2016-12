BAIC Tunisie-Vivo Energy : Pour le meilleur de la conduite!

Le partenariat que TransVet, concessionnaire officiel de la marque BAIC en Tunisie, a signé, mardi 27 décembre, avec Vivo Energy Tunisie -le distributeur des produits Shell en Tunisie- montre si besoin est de la volonté du concessionnaire tunisien de proposer à ses clients la meilleure qualité des produits moteurs existants sur le marché.

En deux mots, ce partenariat propose l’utilisation exclusive des lubrifiants Shell Helix par le service après-vente de BAIC en Tunisie. C’est du sérieux, solide et commercialement défendable. Aux éventuels acquéreurs des SUV Kenbo de BAIC Y X de faire le bon choix.



La marque automobile BAIC vient d’effectuer son entrée officielle sur le marché tunisien et d’inaugurer aujourd’hui-même son premier showroom à l’avenue Kheireddine Pacha à Tunis. Ce showroom s’étalant sur 450 m², expose les SUV Kenbo S2 et Kenbo S3 ainsi que la nouvelle Kenbo S6 qui signera son arrivée en Tunisie au cours de l’année 2017. Le service-après-vente des véhicules BAIC sera assuré sur un site de 3000m² situé à Mégrine, selon les normes mises en place par le constructeur.

Courant pour cinq ans, le partenariat entre Vivo Energy Tunisie et TransVet, inclut des tarifs privilégiés pour les lubrifiants Shell et une participation de Vivo Energy Tunisie à l’investissement relatif à l’équipement de l’atelier de service d’entretien TransVet. Il prévoit une coordination de la communication et du marketing et s’accompagne d’un support en formation des équipes SAV de BAIC, et ce, à travers l’académie de formation sur les lubrifiants Shell.

Rappelons que les lubrifiants Shell Helix Ultra PurePlus de dernière génération sont produits à partir de gaz naturel (et non à partir de pétrole brut), ce qui leur confère des niveaux de protection, de nettoyage et de performance inégalés pour les moteurs ainsi qu’une économie d’énergie.

D’ailleurs Vivo Energy Tunisie vient de révéler les résultats de l’étude qu’elle a confiée à un laboratoire indépendant et qui porte sur une analyse comparative des huiles présentes sur le marché automobile tunisien. Les analyses ont classé l’huile Shell Helix en première place. En effet, l’huile de base utilisée pour fabriquer les huiles Shell Helix est la seule qui contient 0% de soufre, et elle possède une bonne stabilité à l’oxydation des huiles finies, même après avoir parcouru trois fois plus de kilomètres qu’une huile conventionnelle du marché.

Toutes ces avancées technologiques seront mises à la disposition de notre partenaire pour le plus grand bénéfice des voitures BAIC en Tunisie.

Jamel Mokadem, Directeur général de la société TransVet, concessionnaire officiel de BAIC en Tunisie, a déclaré « Quelques jours seulement après le lancement de la Marque BAIC en Tunisie, nous sommes heureux d’inaugurer aujourd’hui ce premier showroom BAIC. Et nous sommes d’autant plus honorés de sceller notre partenariat avec Vivo Energy Tunisie, à cette belle occasion».

Commentant la signature de cette convention, M. Mohamed Chaabouni, Président Directeur Général de Vivo Energy Tunisie a, de son côté, déclaré : « Nous sommes contents de compter aujourd’hui BAIC parmi nos partenaires et nous sommes d’autant plus heureux de mettre à la disposition de notre nouveau partenaire la gamme d’huiles moteurs révolutionnaires Shell Helix 100% synthétiques et bien conformes aux exigences des moteurs BAIC».

A propos de TransVet

Issue d’un partenariat entre le Groupe DOGHRI et le Groupe MOKADEM, la société TransVet est le concessionnaire officiel du groupe automobile chinois BAIC en Tunisie. Les véhicules de la marque sont exposés au showroom de 450 m² situé sur l’avenue Kheïreddine Pacha à Tunis. L’ouverture progressive d’autres agences est par ailleurs programmée à partir de l’année 2017. Actuellement, la société TransVet commercialise les SUV compacts Kenbo S2 et Kenbo alliant esprit sportif baroudeur et maniabilité d’une citadine avec l’ergonomie d’un monospace. Ils sont dotés d’un moteur 4 cylindres 1,5L essence (puissance fiscale : 7 CV).

A propos du Groupe BAIC

Grâce à ses 58 ans d’expertise dans le secteur de l’industrie automobile, BAIC est devenue l’un des plus importants groupes automobiles en Chine. Si sa direction centrale se situe à Pékin, son centre de design est basé, lui, à Turin en Italie. Quant à ses usines de productions, elles sont réparties sur toute la Chine et emploient plus de 130 000 personnes.

En moins de 20 ans le groupe BAIC a suscité l’intérêt du public grâce à la valeur perçue de ses véhicules. Ses produits sont exportés vers plus de 20 pays ou régions à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud-est et désormais en Tunisie.

A propos de Vivo Energy Tunisie

Avec pour vision de devenir la société d’énergie la plus respectée d’Afrique, Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants de marque Shell, a été fondée en Décembre 2011. La marque Shell est présente en Tunisie depuis 1922.

Vivo Energy Tunisie a une capacité de stockage de carburant de 140 733 m³ et près de 170 stations-service, dont nombreuses offrant toute une panoplie de services (shop, café, restauration, vidange, entretien, lavage, etc.) avec la possibilité de payer avec la carte Shell Card.

Le Groupe Vivo Energy Tunisie compte 613 employés. La société est reconnue comme étant le leader aussi bien au niveau du réseau de stations-service que celui des lubrifiants et est réputée pour les normes qu’elle met en place et défend en matière de sécurité.

Vivo Energy fournit des solutions de haute qualité aux particuliers et aux entreprises dans les pays suivants : Botswana, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cap-Vert, Ghana, Guinée, Île Maurice, Kenya, Mali, Madagascar, Maroc, Mozambique, Namibie, Ouganda, Sénégal et Tunisie. Elle offre des carburants, lubrifiants, services de paiement par carte, boutiques et autres services, comme la vidange et le lavage de voiture. Elle fournit également aux entreprises des carburants, lubrifiants et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans divers secteurs, comme la marine, les mines et la manufacture. Le carburant d’aviation est vendu à ses clients dans 23 aéroports, par le biais d’un partenariat avec Vitol Aviation.

La société emploie environ 2 300 personnes, gère plus de 1 700 stations-service sous la marque Shell et a accès à une capacité de stockage d’environ 900 000 mètres cubes. Shell and Vivo Lubricants dispose d’une capacité de de production des lubrifiants de l’ordre de 124 000 tonnes métriques dans des installations implantées dans six pays (Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Kenya, Maroc et Tunisie), où sont produits les lubrifiants de marque Shell.