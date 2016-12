Forum de Casa : La CONECT International rappelle que l’union fait toujours la force!

Les vice-présidents de CONECT International, Issam Ben Youssef et Karim Aouij, ont pris part, les 21 et 22 décembre 2016 à Casablanca au Maroc, au 1er Forum économique des Chambres de commerce et d’industrie et des leaders maghrébins, sur le thème «stratégies de soutien à la coopération économique entre les pays du Maghreb arabe».

Cette rencontre visait plusieurs objectifs, à savoir:

accroître le taux des échanges commerciaux entre les pays de l’Union du Maghreb arabe –qui ne dépassent pas 3% actuellement contre 50% en Union européenne;

clarifier les accords entre pays de l’UMA sur les aspects économiques et sociaux;

réduire les barrières douanières entre les pays de la région;

promouvoir les investissements conjoints au sein de l’UMA;

attirer les investissements créateurs d’emploi et générateurs de développement économique dans les pays de l’UMA;

encourager les échanges entre les chambres de commerce et d’industrie entre les pays.

Dans son intervention, Issam Ben Youssef a souligné l’importance de renforcer les partenariats entre le secteur privé et de se concentrer sur les intérêts communs viables et durables.

Dans ce contexte, par sa participation à ce forum, CONECT International voulait toucher le maximum de décideurs économiques importants du secteur privé et public des pays du Maghreb, et ce dans l’objectif de nouer des relations de partenariat.

La CONECT International demeure convaincue de la nécessité de renforcer la coopération entre les pays de l’Union du Maghreb arabe dans tous les domaines, notamment dans les secteurs de l’économie, de l’investissement, du commerce, etc.

—————————-

A propos de CONECT International

Qui sommes-nous :

Une structure de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), dédiée à l’International, au service du développement des entreprises adhérentes.

Notre Vision :

Contribuer au positionnement de l’économie Tunisienne dans une dynamique de rayonnement à l’international.

Notre Organisation :

Un Board Stratégique composé de personnalités reconnues à l’international (anciens diplomates, experts internationaux…)

Un Bureau Exécutif composé de chefs d’entreprise ayant une ouverture et expertise à l’international.

Des Conseils d’affaires bilatéraux composés d’opérateurs économiques tunisiens et étrangers ayant pour but de développer et renforcer les relations économiques et commerciales entre la Tunisie et les pays du monde.

Notre Mission :

Promouvoir le savoir-faire, les échanges commerciaux, la coopération technologique, les partenariats de long terme et les investissements, principalement dans les pays émergents et en développement ainsi que les marchés traditionnels.



Nos Objectifs :

Offrir un service et une assistance spécifique et unique à l’entreprise quelle que soit sa taille et son secteur d’activité.

Mettre l’entreprise en relation avec les décideurs publics et privés en Tunisie et dans le monde.

Mutualiser les expériences et le savoir-faire entre les entreprises.

Contribuer à l’amélioration du climat des affaires, avec formulation de propositions concrètes aux gouvernements tunisiens et étrangers.

Renforcer les compétences à l’international en bénéficiant d’informations pertinentes, en partageant l’expérience d’autres entreprises et en débattant avec des acteurs et experts à l‘international.

Mettre à la disposition de l’entreprise des relais locaux et à l’international.

Présence au niveau international : Paris (France), Turin (Italie), Stockholm (Suède), Douala (Cameroun) et Abidjan (Côte d’Ivoire).