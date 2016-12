Quand Olivier Poivre d’Arvor vante la transition démocratique tunisienne

Olivier Poivre d’Arvor, l’ambassadeur de France à Tunis, endosse désormais les fonctions d' »ambassadeur de la Tunisie » auprès des touristes français. Ce qui n’est pas pour déplaire notre ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Salma Elloumi-Rekik.

En effet, constatant que la Tunisie a franchi un pas important en matière de transition démocratique, M. Poivre d’Arvor appelle les Français à venir « découvrir un islam fondé sur la tolérance et la modernité ». Il a lancé cet appel dernièrement lors d’un déplacement à l’intérieur du pays, plus précisément à Médenine, soulignant que le nombre de touristes français ayant la Tunisie a connu un accroissement appréciable au cours des mois de novembre et décembre.