Ariana : Les entraves à l’investissement agricole

Le secteur agricole de l’Ariana a drainé, entre janvier et septembre2016, quelque 3,8 millions de dinars, avec des allocations individuelles approuvées d’une valeur de 350.000 dinars et des crédits saisonniers accordés pour financer les grandes cultures (saison agricole 2015/2016) de l’ordre de 360.000 dinars. C’est ce qui ressort d’un rapport de la commission de l’agriculture et de la pêche au conseil régional de l’Ariana.

Le rapport rappelle l’organisation de la Journée régionale d’investissement dans le secteur agricole en mars 2016 qui avait permis la présentation d’une vingtaine de 20 projets agricoles à financer dont les bénéficiaires sont notamment des jeunes des délégations de Kalaat Landalous et de Sidi Thabet.

Toujours dans le rapport, on affirme que la région est confrontée à une double problématique, à savoir le manque d’autofinancement et la lenteur des études des projets à financer par l’Etat…