Le Tunindex affiche, mardi, une légère perte de 0,01% avec 5 443,16 points dans un volume transactionnel de 1,520 million de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, TUNIS RE grimpe de 2,89% à 8,54 D suivie par TELNET et SOTEMAIL qui gagnent respectivement 2,52% et 2,17% à 3,65 D et 2,35 D.

A la baisse, CEREALIS chute de 2,81% à 4,83 D tout comme HEXABYTE et AMS qui dévissent respectivement de 2,72% et 2,20% à 4.28 D et 1,77 D