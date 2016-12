Aujourd’hui mardi grève régionale dans tous les établissements éducatifs du Grand Tunis

Les professeurs et instituteurs observeront, aujourd’hui mardi, une grève régionale dans tous les établissements éducatifs publics du Grand tunis (Tunis, Ariana, Ben Aous, Manouba). Cette grève s’inscrit dans le cadre d’une série de grèves régionales entamées le 15 décembre 2016 et qui se poursuivront jusqu’à ce mercredi 28 décembre dans les gouvernorats de Tataouine, de Tozeur, de Médenine et de Gafsa.

Décidées par les commissions administratives sectorielles de l’enseignement secondaire et de base, ces grèves interviennent pour réaffirmer l’attachement des enseignants à leurs revendications dont notamment le versement de leurs dus financiers. Ils contestent également la décision de mettre fin aux recrutements dans la fonction publique.

Joint, lundi, par la TAP, le Secrétaire Général adjoint du syndicat général de l’enseignement secondaire, Néjib Sallami a indiqué que la situation reste inchangée vu le silence du ministère malgré la poursuite de ces grèves.