Tunisie : Les défis de la SONEDE, selon Mohamed Dahech

A l’ouverture, à Hammamet, du 1er colloque sur « la gouvernance et le développement durable », organisé par la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), lundi 26 décembre 2016, le secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdallah Rabhi, a souligné que le secteur de l’eau nécessite une bonne gouvernance, ce qui explique que les 2/3 du budget 2016 du département de l’Agriculture lui soient dédiés.

Ceci étant, l’amélioration des services de la SONEDE passera nécessairement par la réponse qui sera apportée à la pression sur les équilibres hydrauliques, la limitation de l’offre, des changements climatiques et la hausse du coût.

Pour Mohamed Dahech, le PDG de la SONEDE, les défis à venir de l’entreprise concernent l’amélioration des services, l’approvisionnement des zones rurales en eau et la bonne gouvernance dans la gestion…

Invité à prendre part à ce colloque, Houcine Abassi (SG de l’UGTT) appelle à la réforme des entreprises publiques dans un cadre participatif qui s’appuie sur la stabilité de ces entreprises, la garantie de leur pérennité et leur contribution au développement durable. Il se dit également favorable à des partenariats entre les entreprises publiques et le secteur privé.

Côté chiffres, Abdessalem Saidi, directeur d’exploitation de la SONEDE, indique que les dettes dues à la clientèle s’élevaient à 338 millions de dinars en septembre 2016…

Lire aussi: