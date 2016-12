BCE, Chahed et Ennaceur n’ont pas été invités au congrès de l’UGTT

Bouali Mbarki, SG adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), annonce l’ouverture des dépôts de candidature pour le bureau exécutifs de la centrale ouvrière en vue de la tenue du 23ème congrès de l’UGTT, qui se tiendra du 22 au 25 janvier 2017.

En effet, ce congrès élira 13 membres du Bureau exécutif national, 5 membres de la Commission nationale du règlement intérieur et 5 membres de la Commission nationale du contrôle financier.

Les 7000 adhérents, représentants dans toutes les régions et tous les secteurs ainsi que des invités des organisations nationales, arabes, régionales et internationales, prendront part à ce congrès.

Cinq motions seront examinées par les 550 congressistes, à savoir: la motion professionnelle (revendications professionnelles), la motion générale (situation socio-économique dans le pays), la motion intérieure (restructuration, règlement intérieur et statut) et la motion des relations internationales (notamment la cause palestinienne).

A propos de l’élection du bureau exécutif, le secrétaire général adjoint de l’UGTT a précisé que la vision sera plus claire après les dépôts de candidatures, lesquelles candidatures restent ouvertes à tout membre qui remplit les conditions prévues par le règlement intérieur.

Enfin, Mbarki a souligné que les présidents de la République, du gouvernement et du Parlement n’ont pas été invités, non pas pour une prise de position mais parce que la centrale syndicale veut préserver son indépendance et garder ses distances avec toutes les forces politiques.