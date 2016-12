Tunisie : Le CEPEX dévoile sa stratégie commerciale pour 2017

Lors de sa réunion périodique, tenue lundi 26 décembre, le Conseil d’administration du Centre de promotion des exportations (CEPEX) a décidé de mettre en place un programme d’action vers les marchés extérieurs pour l’année 2017 visant à consolider et appuyer les entreprises exportatrices dans leurs efforts de positionnement sur le marché international.

Ledit programme, élaboré en coordination avec les organisations professionnelles et les structures administratives, repose sur cinq axes, à savoir « la globalité », « la complémentarité et l’interaction entre les différentes composantes », « le partenariat multipartite », « le réalisme », « la diversité et l’innovation », lit-on dans un communiqué du CEPEX.

Toujours selon le document, la priorité sera donnée aux marchés extérieurs dynamiques, en choisissant les produits tunisiens appréciés par les clients étrangers…

Dans cet ordre d’idées, le CEPEX compte prendre part, au cours de 2017, à plusieurs manifestations commerciales à l’international: France, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, Scandinavie, UMA, Emirats arabes unis et dans certains pays d’Afrique subsaharienne (Côte d’ivoire, Ethiopie, Congo, Cameroun, RDC, Niger, Mali…).

L’accent sera mis, lors de la participation aux 31 manifestations commerciales inscrites dans le programme national des foires et salons, sur cinq principaux secteurs, les industries agroalimentaires, le textile, l’habillement, les chaussures, les industries mécaniques et électriques, les services des études et les consultations d’ingénierie. En outre, près de 350 entreprises tunisiennes participeront à toutes ces manifestations.

Par ailleurs, lors de cette réunion, les principaux indicateurs du commerce extérieur de la Tunisie (janvier-novembre 2016) ont été présentés, faisant ressortir un déficit commercial de 11,63 milliards de dinars.