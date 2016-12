Gouvernance : Aura-t-on une véritable réforme de l’administration tunisienne?

Le ministre de la Fonction publique et de la Gouvernance, Abid Briki, a promis de soumettre, en janvier prochain, la première mouture du projet de la réforme globale de l’administration tunisienne aux experts pour finaliser les aspects juridiques, avant d’être présenté aux organisations professionnelles, puis en Conseil des ministres et à l’ARP.

Estimant que ce sont les mauvais choix adoptés dans les années 80′ qui ont conduit à l’état actuel, Abid Briki croit qu’il est maintenant de réformer l’administration tunisienne, a-t-il dit lors de la dernière interrégionale sur la stratégie nationale de modernisation de l’administration publique et de la stratégie de la fonction publique 2020 qui s’est tenue à Hammamet.

Pour sa part, Khaled Selmi, directeur général des réformes et prospectives administratives, a rappelé que les conférences interrégionales qui se sont focalisées sur les réformes administratives ont émis plusieurs propositions, entre autres la généralisation des services sur tout le territoire et leur regroupement dans un seul espace tels que la sécurité sociale, les services de la STEG et de la SONEDE, la Poste tunisienne…