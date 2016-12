Maroc : Près des 2/3 des informaticiens sont insatisfaits de leur rémunération

Selon une enquête réalisée par le site ReKrute.com, 68% des informaticiens marocains assurent être insatisfaits de leur salaire.

L’enquête a porté sur une population de 656 Marocains qui ont répondu par mail, avec un premier constat: «82% des personnes qui ont répondu sont des hommes, ce qui induit un problème de mixité dans le secteur. 63% des personnes interrogées sont âgées de 25 à 34 ans», rapporte aujourd’hui.ma.

Deuxième constat: «54% des répondants ont un niveau Bac+5 ou plus…, et que 40% d’entre eux sont des juniors ou ont un maximum de 2 ans d’expérience ».

Les postes les plus courants sont les ingénieurs, les techniciens systèmes, les responsables informatiques, les ingénieurs systèmes, les consultants fonctionnels…

A travers l’analyse des résultats, il ressort de l’enquête réalisée par ReKrute.com que les secteurs qui distribuent les salaires les plus élevés sont ceux de la santé (pharmacie notamment), du conseil et des études et de la banque et finance…

L’enquête conclut que «68% des informaticiens ne sont pas satisfaits de leur salaire».

Et 5 facteurs ont été identifiés en termes de motivation des informaticiens (par ordre décroissant): l’existence des perspectives d’évolution professionnelle; l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle; salaire variable, primes et bonus représentent; les relations avec le management; et le salaire fixe est également un critère important qui influe la motivation de cette catégorie de professionnels.

Interrogés sur le bien-être, «les informaticiens marocains attribuent la note 5,81/10 pour ce critère».

