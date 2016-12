Si on faisait l’inventaire des tentatives de déstabilisation de ce pays depuis le 17 décembre 2010, il y aurait de quoi écrire des livres; et les déstabilisateurs de tous bords ne manquent pas d’imagination. Tout a été utilisé ou presque: les fous, les gourous, le sang, le phosphate, la désinformation, le tourisme, la contrebande, les forêts, l’école, et je ne sais quoi d’autre!

Mais ces temps-ci, on a atteint le nirvana:

Le 17 décembre dernier, anniversaire de ce fameux jour où un camelot de SIDI BOUZID fit déclencher un phénomène irréversible, on a découvert comme par hasard que cette institution séculaire qu’est l INSTITUT PASTEUR utilisait des gens de SIDI BOUZID comme cobayes! On peut toujours se demander si la policière n’était pas atteinte de leishmaniose et sa main la démangeait. Le reportage fut un flop et ne fit bouger personne.

Alors on passa à plus gros et on fit appel à JAMES BOND 004 ou MOSSAD117 voire les DOUZE SALOPARDS pour attaquer la deuxième ville du pays, avec un scenario qui laisse rêveur. On se demande si ce n’est pas un mauvais film ou le cas échéant, notre pays produirait-il des savants aussi dangereux! Et chose curieuse, ce sont les télés israéliennes qui se sont fait les porte-voix de cette action si courageuse et inédite, d’une part, et d’autre part les télés occidentales avec notamment Al JAZEERA française –je veux parler de FRANCE 24 -elle appartient peut-être à l’EMIR comme le PSG- ne mentionna même pas cet acte lequel, si je me réfère à mon abécédaire, relève du terrorisme d’Etat.

Mais encore une fois, l’actualité va plus vite que la musique et un gros truck fonça sur la foule à BERLIN dans un pays qui mérite tout sauf ce genre d’agression imbécile et gratuite. On peut se demander VARUM. Pendant que les chaines françaises étaient presque heureuses de voir les Allemands mêlés à leur salade niçoise, on découvrit comme par hasard une carte d’identité tunisienne dans ledit camion: les assassins de SFAX ont laissé leurs armes et celui de BERLIN sa CIN bien en évidence! C’est à ne rien comprendre de ces nouveaux criminels.

Comme la triste actualité ne semble épargner personne, je viens d’apprendre qu’on a déploré plus de 40 morts dans un marché à MEXICO CITY; imaginez que là-bas et aussi loin on trouve une CIN tunisienne. J’ose espérer que le policier qui a abattu l’ambassadeur de MOSCOU à ANKARA n’ait pas des ancêtres kairouanais ou tunisois!

Encore heureux que la MISS ARAB WORD soit d’une beauté explosive et donc naturellement tunisienne ainsi que les médecins recrutés en FRANCE pour pallier au déficit grandissant dans ce corps de métier et que ces gens–là respectent le serment d’HYPPOCRATE alors que toute la planète joue à l’hypocrite.



D’ici le 14 janvier, attendons–nous à autre chose et j’ose espérer qu’un de nos cinéastes finira par nous faire un film sur tous ces maux qui veulent en vain raser une deuxième fois CARTHAGE!