Kébili : Les courses de Méhari à Douz (30-31 décembre 2016)

La première édition des courses de Méhari se tiendront les 30 et 31 décembre 2016 à Douz, avec la participation des Fédérations d’Algérie, Arabie Saoudite, Koweït, Soudan, Jordanie, Egypte et France et le soutien des ministères des sports, du tourisme et de la culture.

Selon ses organisateurs, cet événement vise à promouvoir ce sport ancestral et à lui conférer une dimension internationale.

Il débutera par un défilé au centre-ville, un concours du plus beau Méhari et un spectacle intitulé « Vaisseau du Sahara » symbolisant le dromadaire en tant que moyen de transport des nomades. Des courses de 1700 et 3400 mètres se tiendront, durant la première journée. Un marathon de 42 km est prévu pour la seconde journée, outre des spectacles folkloriques et une conférence sur « le dromadaire vaisseau du Sahara », fait savoir à l’agence TAP, le directeur de cette édition, Ahmed Abdelmoula.