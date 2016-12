Tunisie : Chahed interdit à ses ministres tout contact non-encadré avec les diplomatiques étrangers

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, avait tenu, le week-end dernier à Nabeul, une réunion avec les membres de son équipe au complet.

Officiellement, cette réunion était consacrée à souder les rangs et à renforcer l’esprit d’équipe entre les ministres et les secrétaires d’Etat.

Selon nos informations, l’ordre du jour a comporté une question délicate, celle des contacts fréquents qu’ont les membres du gouvernement avec des diplomates accrédités à Tunis.

Le chef du gouvernement a saisi cette occasionne pour rappeler aux membres de son équipe que tout entretien contact avec les diplomates doit passer, dorénavant, par le ministère des Affaires étrangères. Ce dernier doit être informé de tout projet de rencontre et assister, par le biais d’un de ses représentants, aux entretiens.

Ce n’est pas la première fois qu’un chef de gouvernement met en garde ses ministres contre ces contacts “louches“. Le prédécesseur de Youssef Chahed, Habib Essid, avait été amené à envoyer une circulaire sommant les ministres et secrétaires d’Etat à informer la présidence du gouvernement de tout entretien avec un ambassadeur, consul, représentant de firmes étrangères et autres étrangers opérant en Tunisie.

Nous ne pouvons que saluer cette mise à l’ordre. Il y a va du prestige et de la souveraineté du pays. Nous estimons qu’après de laisser-aller et de dérapages multiformes non contrôlés, le moment est venu de mettre de l’ordre dans ce pays

Rappelons que les ambassadeurs particulièrement des pays amis influents ont trop exagéré en intervenant sans aucune décence dans les affaires intérieures du pays. Ce fut entre autres de ce fameux «Iftar» organisé, en plein mois de Ramadan (juillet 2014) par l’ambassadeur américain à Tunis, Jacob Walles, auquel il avait convié tout l’establishment politique (Béji Caid Essebsi, Rached Ghannouchi, Ahmed Néjib Chebbi, Yassine Brahim, Kamel Morjane….). C’était tout simplement scandaleux.

ABS