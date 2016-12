GabÃ¨s : GrÃ¢ce au Centre dâ€™affaires, 40 projets ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s

Une quarantaine de projets ont été réalisés, au cours de l’année 2016, par le biais du Centre d’affaires de Gabès, moyennant des investissements de l’ordre de 2,2 millions de dinars.

Ces projets ont permis de créer 116 emplois dans les secteurs des services, de l’agriculture et de l’artisanat, selon un rapport élaboré par le centre.

Treize projets ont été installés à Gabès-ville, 5 à Gabès-ouest, 7 à Gabès-sud, 5 à El Hamma et le reste réparti dans les autres délégations de la région.

Le centre a organisé, au cours de cette année, 74 séances d’accompagnement pour la réalisation d’études et de plans d’affaires, au profit de 86 promoteurs de projet. Il a réalisé 54 études, durant la même période.

Le centre facilite l’accès des créateurs de projet aux services offerts par les institutions financières et structures d’appui. Il leur fournit des conseils juridiques, fiscaux et financiers ainsi que des informations sur les événements économiques et les nouvelles mesures législatives et réglementaires.

En 2016, l’établissement a accueilli 369 investisseurs et futurs promoteurs dont 291 diplômés d’université (79%).