Meubles Mezghani inaugure son nouveau showroom à la Charguia I

L’enseigne tunisienne MEUBLES MEZGHANI inaugure un nouveau showroom de 2500 m² entièrement dédié aux meubles de bureau sans oublier le meuble domestique pour compléter la gamme et être plus proche des attentes de ses clients.

Fidèle à ses convictions, l’entreprise, qui a fait de la satisfaction de sa clientèle le moteur de ses performances, a résolument fait le choix de l’innovation en offrant à ses clients un showroom aux normes européennes au cœur de la Charguia. Ce choix audacieux d’implanter une architecture contemporaine accompagne le nouveau visage de la Charguia, une zone en pleine mutation.

Un nouveau showroom lumineux et spacieux

D’une superficie totale de 2500 m2, se déployant sur pas moins de 4 plateformes et présentant un panel complet des gammes de la marque MEUBLES MEZGHANI, ce nouvel espace fera le bonheur des visiteurs, qui seront accompagnés par des conseillers clientèle pour répondre à toutes leurs attentes et les aider à conforter leur choix.

D’ailleurs MEUBLES MEZGHANI propose des produits 100% Mezghani, puisque l’enseigne produit l’intégralité de ses meubles, gage de confiance et de qualité pour une maîtrise parfaite de ses produits.

De plus, c’est à travers la qualité d’exposition de ses produits, dans des espaces lumineux et spacieux, que Mezghani a su redorer l’image du meuble tunisien et se hisser parmi les marques les plus importantes du marché.

Du mobilier de bureaux à la chambre à coucher (adultes et enfants), en passant par les salons, les bibliothèques, les meubles tv, les meubles d’entrée…Ce nouvel espace moderne et très attrayant propose une gamme complète de produits adaptés à tous les budgets.

Mezghani, un savoir-faire et une expérience depuis 1987

Reconnu désormais comme l’un des plus grands spécialistes du meuble tunisien, MEUBLES MEZGHANI, grâce à son professionnalisme, son savoir-faire et ses compétences, s’aligne aujourd’hui sur les normes internationales les plus rigoureuses en matière de design, d’ergonomie et d’optimisation des espaces. La marque, certifiée TUV Cert, atteste de la qualité de ses produits qui répondent à l’ensemble des exigences de sécurité et de qualité lors du processus de fabrication : choix des matières, designs, finitions…

Pourtant, l’histoire de MEUBLES MEZGHANI n’est pas aussi vieille que ça. C’est en 1987 qu’a débuté l’aventure.

Depuis, la société MEUBLES MEZGHANI prend son envol et ne cesse de monter plus haut.

Dotée d’une capacité à adapter ses gammes de produits à tous les types de besoins, MEUBLES MEZGHANI évolue au fur et à mesure en se mettant, de façon subtile, au diapason du progrès.

Si l’un des objectifs de MEUBLES MEZGHANI est de gagner de plus en plus de parts du marché local, son plan d’actions prévoit également la conquête des marchés extérieurs. Il s’agit pour l’entreprise de représenter dignement et fièrement la Tunisie à l’étranger en exportant son savoir-faire tout en le valorisant.

A propos du Groupe Mezghani

Depuis sa création en 1987, MEUBLES MEZGHANI ne cesse d’évoluer et de croître, en suivant une stratégie d’innovation continue. Mais face aux difficultés de se fournir auprès des sous-traitants, Habib Mezghani, président-fondateur de l’entreprise, crée en 2001 le Groupe Mezghani qui va intégrer les MEUBLES MEZGHANI et la société EMA, spécialisée dans la fabrication d’éléments de meubles.

En s’imposant rapidement comme leader sur les marchés national et international grâce à ses machines à la pointe de la technologie et du progrès, EMA a joué un rôle primordial dans l’amélioration de la qualité des produits de MEUBLES MEZGHANI tout en rendant la société de plus en plus compétitive.

Dans le souci de posséder ses propres salles d’exposition, le Groupe Mezghani crée, en 2005, la société immobilière AL YAOUM. En 2006, pour mieux répondre aux besoins des particuliers, Mezghani+ vient à son tour s’ajouter au groupe.

Engagé dans une capacité de production et une offre qualité/prix défiant toute concurrence locale ou internationale, MEUBLES MEZGHANI s’est lancée dans une gestion organisationnelle des plus pointues. Et tout cela avec l’appui d’une parfaite maîtrise des technologies par le biais de machines et d’équipements à commande numérique pour le bois et le métal.