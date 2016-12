Développement : Fadhel Abdelkefi appelle à la coopération entre les régions de l’intérieur

Le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Fadhel Abdelkefi, a indiqué, vendredi 23 décembre à Kairouan, que les résultats des efforts déployés par le gouvernement pour booster la croissance dans les régions ne donnent pas les résultats escomptés, au vu des difficultés de réalisation de certains projets. C’est ce qu’on lit dans un communiqué de son département, ajoutant que malgré les difficultés économiques et financières, l’Etat poursuit ses efforts et consacre d’importants moyens à l’investissement et à la réalisation des projets publics, pour améliorer la situation dans les différentes régions du pays.

Ceci étant, il estime que la réalisation des objectifs tracés exige la coopération entre les différentes régions concernées, ce qui est à même d’améliorer le rythme de réalisation des projets et de fournir les conditions favorables à l’investissement privé.

L’objectif est de lancer des projets et de contribuer à la dynamisation de l’activité économique dans la région.

Abdelkefi a souligné l’impératif d’accélérer l’entrée en vigueur de certaines lois liées à l’investissement, de simplifier les procédures, notamment celles relatives au financement, tout en se focalisant sur l’infrastructure dans les différentes délégations, en portant l’intérêt requis au développement humain et en valorisant les attributs civilisationnels, historiques et agricoles de la région, compte tenu de la dynamique économique, sociale et touristique qui serait introduite dans la région.

Au cours d’une réunion qui a regroupé des membres du conseil régional du développement, en présence du gouverneur de la région, des cadres régionaux, des représentants de la société civile et d’organisations nationales, le ministre a pris connaissance des indicateurs de développement dans la région et des différentes problématiques relatives notamment à la faiblesse de l’activité économique, la prolifération du phénomène de la migration, la baisse des indicateurs de développement humain ainsi que le manque d’attractivité du climat d’investissement et des affaires et la non valorisation des spécificités touristiques, agricoles et civilisationnelles de la région.

Il s’agit également de l’état défectueux de l’infrastructure routière, du transport et de la santé dans la plupart des délégations de la région.

Nécessité d’accélérer la création des zones industrielles…

Les présents ont souligné dans leurs interventions l’importance d’accélérer la réalisation des zones industrielles, les investisseurs ayant présenté des demandes pour la réalisation de projets industriels permettant de créer des emplois.

Le ministre a visité des projets bloqués, tout en prenant connaissance des obstacles entravant leur réalisation.

Il a, en outre, visité le projet d’extension de la zone industrielle à Sbikha sur une superficie estimée à 50 hectares, lequel projet est bloqué en raison de problèmes liés au raccordement des réseaux extérieurs, alors des investisseurs privés demandent à s’y installer.

Dans le même cadre, Abdelkefi s’est enquis de l‘avancement de la deuxième tranche du projet d’aménagement de Oued Borji et ses impacts sur l’environnement dans le gouvernorat.