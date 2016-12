Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture dans le rouge

La Bourse de Tunis clôture dans le rouge en ce Vendredi 23 Décembre où le Tunindex affiche une légère perte de 0.02% à 5 448.67 points dans un volume total de 6.531 MTND. Le volume le plus fort a été porté sur le titre DELICE HOLDING qui a enregistré une performance de 0.13% drainant 2.450 MTND de ses capitaux à 15.40 TND

Figurant parmi les valeurs haussières, HANNIBAL LEASE enregistre une performance de 5.98% à 9.21 TND, suivie par CEREALIS qui gagne 5.91% à 5.19 TND. SOCIETE CIMENT DE BIZERTE clôture à 2.88 TND, s’appréciant ainsi de 5.10%. Egalement dans le vert, UADH grimpe de 5.03% à 4.59 TND. EL WIFAK LEASING clôture à 6.58 TND s’appréciant ainsi de 4.44%

Dans le rouge, la BTE lâche 3.78% à 17.80 TND tout comme HEXABYTE et UMED qui enregistrent une chute respective de 3.26% et 2.43% à 4.44 TND et 10 TND.

Egalement à la baisse, AMEN BANK et AMS dévissent respectivement de 2.08% et 1.60% et clôturent à 23.50 TND et 1.84 TND.