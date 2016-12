L’effort de financement de l’économie tunisienne se répartit entre les banques à capitaux étrangers (37%), les banques publiques (33,8%), les banques à capitaux privés tunisiens (25,2%) et les banques mixtes (4%). Le volume total de l’encours des crédits de l’ensemble des banques résidentes a progressé de 6,2% (entre 2014 et 2015), pour atteindre 59 601 MD.

Selon le rapport sur la supervision bancaire 2015, publié par la BCT, ces crédits ont essentiellement, financé des crédits à moyen et long termes à hauteur de 45,7% (27 211 MD), mais aussi des crédits à court terme (24,9% -14 857 MD). L’évolution de l’encours des crédits en 2015 a concerné à hauteur de 69,7% les crédits aux professionnels et à hauteur de 30,3% les crédits aux particuliers ».

« 91% des financements octroyés par les banques publiques et 69% de ceux mobilisés par les banques à capitaux étrangers, durant l’année 2015, ont bénéficié aux professionnels, alors que les financements octroyés par les banques à capitaux privés tunisiens sont partagés à moitié entre les professionnels et les particuliers. S’agissant des financements des banques mixtes, ils ont été orientés à hauteur de 54% aux particuliers ».

Par secteur d’activité, les crédits accordés sont concentrés, au même titre que 2014, sur les secteurs industriel et commercial qui accaparent respectivement 27,3% et 15,7% de ces crédits, alors que les deux secteurs de la promotion immobilière et de Tourisme ont bénéficié des crédits de 6,2% pour chacun. Le segment de l’agriculture se trouve en bas de liste avec des crédits qui ne représentent que 2,6% du total de ces emprunts.