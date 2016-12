Bourse de Tunis : Le Tunindex en repli de 0.08% à la mi-séance

Le marché boursier a débuté, en ce vendredi 23 décembre, dans le rouge, où le Tunindex affiche une perte de 0.08% avec 5 445.87 points dans un volume transactionnel de 3.368 MTND, selon Mena Capital Partner (MCP).

Dans le vert, CEREALIS grimpe de 5.91% à 5.19 TND suivie par UADH et HANNIBAL LEASE qui gagnent respectivement 3.20% et 2.99% à 4.51 TND et 8.95 TND.

A la baisse, la STB chute de 2.63% à 3.70 TND tout comme TELNET et BH qui dévissent respectivement de 2.23% et 1.50% à 3.50 TND et 17.73 TND