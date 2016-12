Les jeunes de Kasserine organisent leur premier Bil

Des étudiants et élèves du lycée pilote de Kasserine organisent, vendredi 23 décembre au centre culturel de Kasserine, le premier Bil de la région portant sur « aller plus haut pour atteindre le sommet » (Al the way up).

Des personnalités influentes qui ont réussi dans divers domaines prendront part à cette manifestation et présenteront leur expériences réussies à l’instar de la blogueuse Lina Ben M’henni, Ahlem Nasraoui -native de Kasserine, qui a été élue parmi les 10 premiers jeunes leaders dans le monde-, Bassem Sayedi (youtubeur concepteur de jeux vidéos), l’athlète Abbes Saidi -titulaire de 5 médailles des Jeux paralympiques- et le jeune voyageur, Elyes Mkacher -surnommé Gahaf Tounsi.

« Les jeunes de la région pourront s’inspirer de ces « success story » pour aller de l’avant et contribuer au développement dans la région » a indiqué à la TAP, Mondher Tounsi, coordinateur de la manifestation. Il a également précisé que cette initiative permettra de venir à bout des clichés et stéréotypes qui ont marqué la région de Kasserine, longtemps marginalisée.

« A travers Bil-Kasserine, un message d’espoir sera transmis aux jeunes pour investir et contribuer à la création de projets dans cette région », a-t-il souligné.

Des performances artistiques seront présentées à cette occasion, outre des conférences-débat sur les conditions de vie des jeunes de la région, leurs préoccupations et les moyens de lutter contre le chômage.

Pour rappel, le concept Bil est une plateforme internationale d’échange et de partage de connaissance basée sur l’ouverture et l’échanges d’idées constructives pour bâtir un lendemain meilleur.