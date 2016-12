Tunisie – Maroc : Accord de coopération entre les CCI de Tunis et de Casa

La Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) et la Chambre de commerce, d’industrie et de service de Casablanca-Settat ont signé, jeudi 22 décembre à Casablanca (Maroc), un accord visant à renforcer la coopération entre les entreprises des deux pays.

La signature de cet accord s’est tenue en marge du 1er forum des Chambres de commerce et des chefs d’entreprise des pays du Maghreb arabe ayant pour thème « stratégies de soutien à la coopération économique entre les pays du Maghreb arabe », précise un communiqué de la CCIT.

L’accord vise à développer la coopération dans le domaine des échanges commerciaux, de l’investissement et de la coopération technique entre les entreprises des deux pays et à instaurer des outils de communication efficients entre les ressortissants des deux chambres dans le but de promouvoir le commerce et l’investissement et encourager la création de projets communs entre les deux pays.

Il s’agit en outre de garantir un échange d’informations économiques et de statistiques relatives aux deux pays dans l’objectif de faire connaitre les opportunités d’affaires et d’investissement qui sont offertes.

L’accord prévoit l’échange de visites de délégations d’hommes d’affaires, de missions économique et l’organisation de rencontres de partenariat B to B entre les hommes d’affaires des deux pays en Tunisie, et au Maroc et ce dans le but de promouvoir les produits de chaque pays et de présenter les opportunités d’échanges, précise la même source.