Modernisation du réseau routier tunisien : L’Equipement lance un AOI

La Direction générale des ponts et chaussées, relevant du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire a annoncé, mercredi, le lancement d’un appel d’offres international concernant l’aménagement de la deuxième tranche du programme de modernisation du réseau des routes classées (720 Km) et de construction des ponts.

Cette deuxième tranche du programme cofinancé par la BAD, comporte l’aménagement de tronçons routiers de 315,5 Km, dans 16 gouvernorats: Kasserine, Sidi Bouzid, Gabes, Tataouine, Gafsa, Kebili, La Manouba, Ben Arous, Zaghouan, Nabeul, Bizerte, Siliana, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax, selon un communiqué du ministère.

Le deuxième appel d’offres concerne la réalisation de la deuxième phase des travaux de construction de ponts. Il s’agit concrètement de la réalisation de 9 ouvrages techniques dans les gouvernorats de Ben Arous, Zaghouan, Bizerte, Siliana, Jendouba, Mahdia et Médenine.

Les travaux de ce programme débuteront à partir de 2017, moyennant une contribution de la Banque Africaine de Développement (BAD) d’une valeur de 318 Million de Dinars (MD).