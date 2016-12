Bourse de Tunis : Le Tunindex clÃ´ture dans le rouge Ã  la mi-sÃ©ance

L’indice phare de la place tunisienne débute la séance boursière Jeudi, dans le rouge avec une perte de 0,15%, à 5 416,53 points, le volume d’affaires totalisé est de 1,317 MD, selon MCP.

Côté variations, CELLCOM se distingue avec la plus forte hausse du marché. Elle se bonifie de 2,88%, à 6,41 D. L’action POULINA GROUP HOLDING gagne, quant à elle, 2,01% à 6,58 D, suivie par HANNIBAL LEASE qui enregistre une performance de 1,94%, à 8,40 D.

A l’inverse, HEXABYTE recule de 2,91%, à 4,66 D. ELECTROSTAR et SOTETEL lâchent aux premiers échanges respectivement 2,90% et 2,77%, à 3,01 D et 2,45 D.